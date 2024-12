Técnico com passagem pelo Fluminense assume clube do Chile

"O Everton vai me proporcionar colocar em prática tudo aquilo que penso para o futebol. Estamos montando uma equipe pautada num jogo propositivo, para que possamos brigar pelo título. É como eu penso futebol e o clube pensa da mesma forma, assim como os gestores do grupo. Estamos muito alinhados no que podemos fazer juntos", finalizou.

Tetracampeão nacional, o clube chileno pertence ao Grupo Pachuca, também dono do Pachuca e do León, do México, e do Real Oviedo, da Espanha. Baseado em Viña Del Mar, o Everton terminou o último Campeonato Chileno classificado para a fase preliminar da Copa Sul-Americana, onde buscará uma vaga na fase de grupos.