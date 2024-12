Na mira do Santos, Gustavo Quinteros fica perto de renovar com o Vélez

Alvo do Santos para a próxima temporada, o técnico Gustavo Quinteros deve mesmo permanecer no Vélez Sarsfield. Presidente do clube argentino, Fábian Berlanga revelou que está perto de concretizar a renovação contratual com o treinador.

"Já estávamos conversando há um tempo a parte contratual. Estamos perto de acertar a renovação. Nós estamos de acordo com a parte econômica e agora ele quer conversar sobre a parte esportiva. Está pedindo algumas coisas que estamos tratando de cumprir", disse em entrevista ao Diário Olé.