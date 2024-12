Flamengo lança uniformes de treino e viagem para 2025; veja valores

No início da noite desta terça-feira, o Flamengo lançou suas novas linhas de uniformes de treino e de viagem para a temporada de 2025. As peças já começaram a ser comercializadas na loja oficial do clube.

Os uniformes de treinamento dos atletas são majoritariamente azuis-claro, possuindo regatas, camisas comuns e moletons. Já o short e a calça são, predominantemente, azuis-marinho, com detalhes em azul-claro. Em todas as peças, o escudo do Rubro-Negro e a logo da fornecedora de material aparecem em vermelho.