Enquete: torcedores do Santos desaprovam venda de Jair para o Botafogo

Jair ganhou destaque no Santos nesta temporada. O defensor de 19 anos assumiu a titularidade após a saída de Joaquim, negociado com o Tigres, do México, em julho. Ao todo, o defensor disputou 23 jogos em 2024, sendo 19 deles como titular.

O jovem renovou o seu contrato com o Alvinegro Praiano em abril deste ano, o vínculo é válido até o final de 2026. Jair e Gil formaram uma dupla essencial para o acesso do Santos à elite do futebol brasileiro. Depois de cogitar a aposentadoria, o experiente zagueiro voltou atrás e decidiu que quer jogar por, pelo menos, mais uma temporada. Agora, o camisa 4 aguarda apenas o contato da diretoria para saber se fica no Santos.

De volta à Série A, o Santos quer fazer uma boa mudança em seu elenco para 2025. O clube também espera anunciar o novo técnico nos próximos dias.