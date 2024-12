Com final eletrizante, Corinthians vira sobre Mogi das Cruzes pelo NBB

Nesta terça-feira, o Corinthians venceu o Mogi das Cruzes em jogo no Ginásio Hugo Ramos, pelo NBB. Com um final eletrizante, o Timão virou e conseguiu o placar de 72 a 70 sobre os mandantes.

O Corinthians, comandado por 21 pontos de Lucas Cauê, conseguiu uma improvável virada nos segundos finais do duelo. Munford, restando apenas quatro segundos para encerrar a partida, aproveitou rebote de Cauê Borges e converteu a cesta que deu a vitória ao Alvinegro.

O Timão saiu atrás nos dois primeiros quartos, com 21 a 14 e 16 a 11 para o Mogi das Cruzes. Precisando da vitória para respirar mais aliviado no NBB, o Corinthians foi para cima e, no segundo tempo, conseguiu superar o adversário.