Caio Bonfim conquista bicampeonato no Tour Mundial de Marcha Atlética

A temporada começou em Taicang, na China, onde Caio estabeleceu o recorde brasileiro dos 20 km (1:17:44) e terminou na terceira posição. Um mês depois, ele repetiu o terceiro lugar em Podebrady, na República Checa (1:18:50), seguido por um vice-campeonato em Varsóvia, Polônia (1:19:17), e outro terceiro lugar em La Coruña, Espanha (1:17:52). Ele encerrou o ciclo com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, no dia 1º de agosto, com o tempo de 1:19:09.

Com 4.072 pontos acumulados, Caio superou o campeão olímpico Brian Daniel Pintado, do Equador, e o espanhol Álvaro Martin, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos, garantindo o topo do ranking.

World record holder over 20km ??'s Yang Jiayu and last season's tour winner ??'s Caio Bonfim have been confirmed as the overall winners of the 2024 World Athletics Race Walking Tour ?

? World Athletics (@WorldAthletics) December 17, 2024

No feminino, Yang Jiayu iniciou o ano com um segundo lugar em Taicang, perdendo por uma diferença mínima para sua compatriota Ma Zhenxia (ambas com 1:26:07). Dois meses depois, ficou em sexto lugar em uma prova de alto nível em La Coruña (1:27:27). No entanto, Yang brilhou no palco mais importante do esporte, conquistando o ouro olímpico em Paris com 1:25:54. Detentora do recorde mundial (1:23:49) desde 2021, ela provou sua supremacia na marcha atlética.