São Paulo aguarda liberação do Porto para anunciar Wendell: "Está com muita vontade de vir"

O São Paulo já tem tudo acertado para que Wendell se converta no novo jogador do clube. O lateral esquerdo que pertence ao Porto já concordou com as bases do contrato e agora aguarda apenas a liberação do clube português para retornar ao futebol brasileiro.

"Belmonte [diretor de futebol] e Rui Costa [executivo de futebol] têm conduzido essa negociação. O que eu posso falar é que é um atleta que está com muita vontade de vir. Eu estive com ele na Copa América, conversamos muito daquela possibilidade. Tem alguns ajustes com o Porto, que agora é uma questão de negociação, mas eu sinto que tem possibilidade", afirmou o presidente Julio Casares.

Casares foi chefe da delegação da Seleção Brasileira durante a disputa da Copa América, em julho deste ano, nos EUA. Wendell foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para disputar a competição e durante as semanas de convívio na concentração o presidente são-paulino manteve conversas preliminares com o lateral esquerdo, que deu sinal positivo para que o clube buscasse tirá-lo do Porto.