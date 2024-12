Ídolo do Corinthians, Neto tem busto inaugurado no Parque São Jorge

Grande ídolo do Corinthians, o apresentador e ex-jogador Neto teve um busto em sua homenagem inaugurado no Parque São Jorge, sede social do clube paulista. O evento aconteceu na manhã deste sábado, contando com a presença do próprio Neto e do presidente do Timão, Augusto Melo.

A legenda do busto de Neto, grande destaque do Campeonato Brasileiro de 1990, o primeiro da história do Corinthians, reforçou seu apelido de "Xodó da Fiel", salientando as 228 vezes em que o ex-jogador vestiu a camisa alvinegra.

"Homenagem do Sport Club Corinthians Paulista: José Ferreira Neto. Xodó da Fiel, honrou a camisa do Corinthians em 228 jogos, marcando 80 gols. Herói de uma geração que testemunhou o título de campeão Brasileiro de 1990", diz a legenda do busto de Neto no Parque São Jorge.