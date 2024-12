Prêmio Brasil Olímpico celebra os melhores de 2024 nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, o Prêmio Brasil Olímpico celebrará os destaques nos esportes olímpicos em 2024. O evento, organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), será realizado no Vivo Rio, na capital carioca, e receberá os principais atletas, treinadores e dirigentes do país.

Em 2024, o Brasil conquistou 20 medalhas no Jogos Olímpicos de Paris e obteve diversas conquistas em Mundiais, seja no adulto ou na base. O evento terá transmissão do Canal do Time Brasil, no YouTube, a partir das 19h (de Brasília).