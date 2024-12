Fifa anuncia datas da Copa do Mundo Feminina de 2027; confira detalhes

A primeira fase do playoff ocorrerá de novembro a dezembro de 2026, com seis equipes classificadas com base no último Ranking Mundial Feminino da FIFA, antes do sorteio de playoff. As duas melhores seleções avançarão para a fase final e serão acompanhadas por duas equipes da Concacaf, uma da Conmebol e uma da Uefa.

Assim, as seis equipes serão sorteadas em três caminhos, com um confronto eliminatório único para determinar as últimas três seleções classificadas para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Para o sorteio, equipes da mesma confederação não poderão estar no mesmo pote.