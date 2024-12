Qual posição o Santos deve tratar como prioridade para 2025? Vote!

O time praiano deve manter quase todos seus laterais para o próximo ano. Na direita, o clube conta com JP Chermont, Hayner e Aderlan, enquanto Escobar e Souza atuam pelo lado esquerdo.

O único da posição que não deve permanecer é Rodrigo Ferreira. O lateral direito não se firmou na equipe e atraiu interesse de Botafogo-SP e São Bernardo.

Meio de campo

O Santos não contará com dois jogadores no setor em 2o25: Alison e Serginho. Ambos possuem contrato até o fim do ano e não devem renovar com o Alvinegro.

Na volância, João Schmidt e Diego Pituca são titulares absolutos, com Sandry, Rincón e Baliero como substitutos. Mais para frente, Giuliano segue com futuro incerto, mas, até o momento, ainda é jogador do Peixe. Patrick é outra opção no setor. Nas alas, o clube conta com Otero e Miguelito.

Ataque