Lando Norris celebra pole position no GP de Abu Dhabi: "Um dia perfeito"

Com 21 pontos de vantagem sobre a Ferrari, única rival ainda na disputa, a McLaren está em posição privilegiada para assegurar o título. A equipe consolidou seu desempenho ao repetir a dobradinha vista nos treinos livres 2 e 3 na classificação, onde Norris garantiu sua oitava pole na temporada. Apesar de estar empatado com Max Verstappen no número de poles, Norris lidera no quesito de melhor média de largada ao longo do campeonato.

"Temos que vencer a Ferrari, esse é o objetivo. Mas queremos fazer isso com estilo e queremos vencer. Eu quero vencer, então sabemos o que temos que fazer", acrescentou o piloto.

"Estamos mantendo a cabeça baixa, estamos focados. Estamos aqui para vencer todas as corridas possíveis, e amanhã teremos uma boa chance, pelo menos com um dos nossos carros. Daremos tudo o que temos, mas sabendo no fundo de nossas mentes o que realmente temos que fazer para atingir nosso grande objetivo", finalizou Norris.