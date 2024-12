Mano Menezes fala sobre chances do Fluminense escapar do rebaixamento

VEEENCE O FLUMINENSE! KEVIN SERNA FAZ E O FLU VENCE O CUIABÁ NO MARACA! VAMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/M8GWGJ11oo

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 6, 2024

Apesar de Jhon Arias perder um pênalti ainda no primeiro tempo, Kevin Serna garantiu a vitória para o Fluminense na segunda etapa. Com o resultado, o Tricolor carioca assumiu a 15ª posição, com 43 pontos, dois a mais que o RB Bragantino, primeiro time na zona de rebaixamento.

"A gente esperava um jogo dramático, mas, ao mesmo tempo, esperava um bom jogo da nossa parte. Acho que fizemos um bom jogo. Tomamos a iniciativa desde o início, construímos e criamos oportunidades. Continuamos um pouco com a dificuldade de empurrar a bola para dentro. Perdemos mais uma penalidade máxima. Mesmo assim, a equipe voltou bem no segundo tempo, pressionando até a marcação do gol. Depois, tivemos mais oportunidades: um chute bonito de Keno no travessão e jogadas de qualidade que poderiam ter resultado em um placar mais elástico pelo que o Fluminense jogou", analisou o treinador.

O Fluminense volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando visita o Palmeiras, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O Verdão é o vice-líder, com 73 pontos somados.

Para escapar do rebaixamento sem depender de outros resultados, o Fluminense precisa apenas empatar contra o Palmeiras.