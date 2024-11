Michel Araújo sofre edema na panturrilha e volta a desfalcar o São Paulo

O meio-campista esteve entre os convocados para o jogo contra o RB Bragantino, no último dia 20, porém, não entrou em campo no empate por 1 a 1. Michel Araújo participou de cerca de dez minutos do jogo entre São Paulo e Atlético-MG, no último sábado. Agora, com o edema na panturrilha direita, o atleta não participará do duelo contra o Grêmio.

O atacante Calleri, por sua vez, seguiu cumprindo um cronograma individualizado após sentir dores na posterior da coxa esquerda e segue como, muito provavelmente, desfalque.

Como foi o treino

Além dos trabalhos comandados pela preparação física, que abriram a atividade, o elenco fez exercícios de fundamentos técnicos e de posse de bola.

O São Paulo volta a treinar no CT da Barra Funda na manhã deste sábado (30). Após o último treinamento, a delegação embarca, no período da tarde, para Porto Alegre (RS), em avião fretado. No domingo (1º), às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, os paulistas enfrentam os gaúchos.

O Tricolor, visitante, busca uma vaga direta na Copa Libertadores da América de 2025. O Tricolor paulista já garantiu vaga aos playoffs da competição, porém ainda briga pelo ingresso direto na fase de grupos. Atualmente, os paulistas têm 59 pontos, na sexta colocação.