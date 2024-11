Rochet fala sobre chances de título do Inter no Brasileirão e elogia o trabalho de Roger Machado

Bom dia, torcida colorada! Chino Rochet concede entrevista coletiva no CT Parque Gigante. ??

O Internacional é a melhor equipe do segundo turno do Brasileirão, com 37 pontos conquistados em 16 jogos. O Colorado ainda defende uma invencibilidade de 16 rodadas sem derrotas. São 12 vitórias e quatro empates nesse período. Atualmente, a equipe é 3ª colocada, com 65 tentos.

"É nossa motivação defender essa sequência e continuar somando três pontos. Nosso foco é esse: trabalhar muito e vencer. Sabemos que pode ser difícil, mas vamos brigar. Isso me motiva, os meus companheiros estão motivados. E se não formos campeões, pelo menos ficamos em uma boa posição no final", acrescentou o goleiro.

Rochet ainda elogiou o trabalho do treinador Roger Machado, que assumiu o comando da equipe no mês de julho na 13ª colocação no Brasileirão. Desde então, o Internacional perdeu apenas duas partidas e encostou nos líderes.