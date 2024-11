Santos não completa uma temporada com apenas um técnico desde 2019

O Santos chegou perto, mas não conseguiu voltar a ficar uma temporada inteira com apenas um técnico. A última vez que isso aconteceu foi em 2019.

Na época, o Peixe tinha Jorge Sampaoli no banco de reservas. O argentino foi anunciado ainda no final de 2018 e ficou no clube até 9 de dezembro de 2019. Ao todo, foram 64 partidas, com 35 vitórias, 14 empates e 15 derrotas, além de 102 gols marcados e 55 sofridos. O time foi vice-campeão brasileiro.

Desde então, muitos técnicos passaram pela Vila Belmiro. Em 2020, Jesualdo Ferreira começou e Cuca terminou. Em 2021 foram quatro: Cuca, Ariel Holan, Fernando Diniz e Fábio Carille. Marcelo Fernandes ainda dirigiu a equipe de forma interina em duas oportunidades.