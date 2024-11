CBF detalha tabela das duas últimas rodadas do Brasileirão; veja jogos

Estratégias prontas para um grande duelo. Os caminhos se cruzam novamente... #GiroPelosEstádios pic.twitter.com/o5l7MMnGEG

Na disputa pelo título, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro no dia 4 de dezembro (quarta-feira), no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h30 (de Brasília). Depois, encerra contra o Fluminense no dia 8 (domingo), às 16h, no Allianz Parque.

Assim como o Verdão, o Botafogo entra em campo no dia 4 para duelo diante do Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 21h30. A equipe encerra sua participação na competição contra o São Paulo, dia 8, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Já o Corinhians abre a penúltima rodada da competição na terça-feira (dia 3), ao receber o Bahia, na Neo Química Arena, às 20h horas. Depois, o Timão viaja até Porto Alegre para confronto contra o Grêmio, às 16 horas, na Arena do Grêmio, no dia 8.

Por sua vez, o São Paulo recebe o Juventude, na quarta-feira (dia 4), no Morumbis, às 20 horas. Na última rodada, o Tricolor Paulista enfrenta o Botafogo, no Nilton Santos, também no domingo (dia 8).