Flamengo e Prefeitura do Rio assinam termo de compromisso para construção de novo estádio

Nesta segunda-feira, dirigentes do Flamengo e autoridades da Prefeitura do Rio de Janeiro se reuniram na sede social da Gávea para realizar a assinatura do compromisso que viabiliza a construção do estádio rubro-negro, na região do Gasômetro.

O acordo estabelece que o Flamengo poderá obter recursos para a construção de seu próprio estádio, a partir de uma operação consorciada que utiliza a transferência do direito de construir.

Segundo o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, a renegociação do potencial construtivo do terreno feito pela Prefeitura do Rio irá gerar um impacto de cerca de R$1 bilhão para o clube carioca.