Bracks diz que Renato Gaúcho tem o perfil do Santos, mas nega proposta

"Ele tem uma experiência muito grande, mais de cinco anos, e tem essa identidade de ofensividade. Sou admirador do trabalho dele, dos êxitos que tem tido com a recuperação e projeção do Grêmio nos últimos anos", completou.

Renato Gaúcho está com o futuro em aberto no Grêmio. O técnico tem contrato com o clube apenas até o final da temporada e ainda não sabe se renovará. O Tricolor ainda tem três jogos até o final do ano e briga contra o rebaixamento.

O Santos, por sua vez, procura por um comandante após demitir Fábio Carille, que vinha sendo alvo de muitas críticas. A alta cúpula alvinegra decidiu interromper o trabalho após confirmar o título da Série B.

Até o momento, alguns nomes foram ventilados nos corredores da Vila Belmiro. Os que estão com mais força são Luís Castro e Cuca.

O Peixe encerrou a temporada no último domingo. Em 2025, a equipe estará de volta à elite do futebol brasileiro e também disputará o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil.