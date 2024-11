Lourenço elogia desempenho do Ceará e celebra festa da torcida no Castelão: "Momento único"

Diante da vitória em casa, o Ceará entrou novamente no G4 e assumiu a quarta posição, com 63 pontos, mesma pontução do quinto colocado Sport. Porém, por ter uma vitória a mais (19 a 18), o Alvinegro ficou na frente. Do outro lado, o América-MG permaneceu com 55 unidades na nona colocação.

Pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará enfrenta o Guarani, no domingo (24), às 18h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa. Já o América-MG, no mesmo dia e horário, recebe o Brusque, na Arena Independência.

O único time já garantido na Série A de 2025 é o campeão Santos. Mirassol e Novorizontino, com 64, e Ceará e Sport, com 63, brigam pelas três vagas restantes.