Austrália busca empate contra o Bahrein pelas Eliminatórias Asiáticas

A Austrália empatou com o Bahrein por 2 a 2, pela sexta rodada das Eliminatórias Asiáticas, nesta terça-feira, no Estádio Nacional do Bahrein. Os gols da equipe australiana foram marcados por Yengi e Abduljabbar fez os dois do time local.

Com o resultado, a Austrália segue dentro da zona de classificação para a próxima Copa do Mundo. A equipe está na segunda posição do Grupo C, com sete pontos. Já o Bahrein está em quinto, com seis.

Os australianos retornam aos gramados apenas no dia 20 março de 2025, contra a Indonésia, pela sétima rodada das Eliminatórias Asiáticas. Já o Bahrein encara a Arábia Saudita, em partida válida pela Copa do Golfo, no dia 22 de dezembro.