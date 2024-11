Inglaterra goleia Irlanda e garante acesso à elite da Liga das Nações

An extraordinary victory at @wembleystadium ?

The win confirms England have topped #NationsLeague Group B2 and secured promotion to League A for 2026-27. pic.twitter.com/Uz4ctG7BXS

? England (@England) November 17, 2024

Momentos importantes do jogo

Aos seis minutos da segunda etapa, o zagueiro irlandês Scales recebeu o segundo amarelo e foi expulso após falta em Harry Kane.

Logo em seguida, Kane abriu o placar para a seleção inglesa após cobrança de pênalti. Um minuto depois, após cruzamento de Livramento, a bola sobrou para Gordon, que acertou um bonito chute de primeira para o fundo das redes.