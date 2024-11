Francês Mathys Erhard é campeão do Brasil Tennis Classic em São Paulo

O francês Mathys Erhard conquistou o título do Brasil Tennis Classic no Clube Paineiras do Morumby, neste domingo. O tenista de 23 anos derrotou na final do ITF M25 de São Paulo o chileno Matias Soto por duplo 6/3.

Erhard colocou como meta encerrar a temporada 2024 disputando alguns torneios na América do Sul. Depois de vencer dois M25, um na Sérvia e outro na Espanha, veio para os Challengers de Guayaquil e Lima e encerrou em São Paulo com chave de ouro.

"Eu cheguei aqui e não estava muito bem, vinha de dois Challengers sem jogar bem e sem confiança. Mas, aos poucos, fui ganhando jogos e melhorando mental e fisicamente. A confiança subiu e hoje fiz tudo que podia para sair vencedor. Sabia que o Soto era um jogador muito consistente e fiz o meu melhor", disse Erhard.