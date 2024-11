Nova Zelândia atropela Vanuatu e vence pelas Eliminatórias da Oceania

A seleção da Nova Zelândia não tomou conhecimento de Vanuatu na madrugada desta sexta-feira e goleou pelo placar de 8 a 1, em jogo válido pelas Eliminatórias da Oceania. Os gols da equipe vencedora foram marcados por Matthew Garbett, Chris Wood (duas vezes), Tyler Bindon (duas vezes), Elijah Just, Sarpreet Singh e Callum McCowatt, enquanto Jordi Tasip fez o tento de honra de Vanuatu.

?Congratulations to New Zealand's Matt Garbett for winning the Rexona Player of the Match award in today's second match at the FIFA World Cup 2026? Oceania Qualifiers.