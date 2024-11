Corinthians é multado pelo STJD por objetos atirados no gramado em eliminação na Copa do Brasil

O Corinthians foi multado em R$ 4 mil pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol) nesta quinta-feira por conta de objetos atirados no gramado da Neo Química Arena durante o empate com o Flamengo pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, o Timão foi eliminado do torneio nacional, já que perdeu a ida para a equipe de Filipe Luís por 1 a 0.

Na súmula do confronto, o árbitro Anderson Daronco relatou que torcedores do Corinthians atiraram no campo uma bateria de carregador de celular e uma garrafa com líquido no campo. Os episódios ocorreram ao longo da segunda etapa.

Na visão do STJD, pautada no artigo 213, inciso III, o Corinthians não preveniu o lançamento de objetos no gramado por parte de seus torcedores.