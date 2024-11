Scarpa analisa empate do Atlético-MG com o Flamengo: "Jogo muito mental"

Na noite desta quarta-feira, no Maracanã, o Atlético-MG visitou o Flamengo e empatou sem gols, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi uma reedição da última final da Copa do Brasil, vencida no domingo pelo Rubro-Negro. Gustavo Scarpa, meio-campista do Galo, analisou o desempenho da equipe e ressaltou o aspecto mental durante dos 90 minutos.

"Jogo muito difícil, jogo muito mental, de muita coragem, também, porque a gente precisava erguer a cabeça depois de uma derrota (Copa do Brasil) no fim de semana. Um jogo com dois tempos distintos em que só defendemos no primeiro tempo. No segundo, a gente sofreu alguns contra-ataques, mas criamos mais do que eles e precisávamos ter aproveotado. Mas, devido às circustâncias, acho que é melhor um ponto do que zero", analisou Gustavo Scarpa.

O que me conforta é que, pelo menos, no segundo tempo, a gente jogou para vencer e para atacar", finalizou o jogador do Galo.