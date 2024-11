Lucas se torna embaixador do futsal do São Paulo e se emociona em discurso

Lucas Moura se tornou embaixador do futsal do São Paulo. O jogador foi recebido na última terça-feira (12) no ginásio do Morumbis por mais de 100 crianças e não conteve a emoção ao discursar para os integrantes do projeto.

Assim como os jovens do futsal do São Paulo, Lucas também iniciou sua trajetória no futebol esbanjando talento nas quadras. Posteriormente, migrou para o campo e construiu uma carreira vitoriosa, se tornando ídolo do clube.

"Eu comecei aqui [futsal] também com seis anos de idade. Tudo que alcancei na minha vida é motivo de muita gratidão. Agradeço a Deus por tudo que ele tem me proporcionado, por todo o carinho da garotada", disse Lucas ao discursar no ginásio antes de não conseguir conter as lágrimas.