Mesmo três meses afastado, Júnior Santos é o artilheiro do Botafogo em 2024

? 94 finalizações (46 no gol!)



? 87 dribles certos (2° do time!)



? Nota Sofascore 7.18 pic.twitter.com/lBF5ryBcEE

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 6, 2024

Júnior Santos fraturou a tíbia direita no dia 20 de julho, em jogo contra o Internacional. Ele retornou ao time no dia 28 de setembro, mas sofreu um novo problema físico e voltou a atuar apenas no último jogo da equipe, contra o Vasco.

Inclusive, no clássico contra o Vasco, disputado na última terça-feira, Júnior Santos entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo e marcou um gol apenas três minutos depois. Antes, o último gol que ele tinha marcado foi no dia 16 de junho.