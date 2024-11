Evento inédito da CBF em São Paulo discutirá futuro da gestão no futebol; veja quem estará presente

A CBF Academy, vertente educacional da entidade máxima do futebol no Brasil, promoverá, no próximo dia 26, a 1ª edição do Summit CBF Academy. O evento, que será realizado no Hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo, reunirá autoridades e lideranças do futebol brasileiro na atualidade, a fim de discutir estratégias e inovações que possam moldar a gestão do esporte no futuro.

Diversas palestras com especialistas e gestores de clubes brasileiros serão realizadas. Entre a lista de lideranças presentes, estão o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, o ministro do Esporte, André Fufuca, os técnicos das Seleções Brasileiras masculina e feminina, Dorival Júnior e Arthur Elias, respectivamente, além dos coordenadores executivos das Seleções, Rodrigo Caetaneo (masculina) e Cristiane Gambaré (feminina).

Presidentes de diversos clubes brasileiros também marcarão presença no evento. Julio Casares (São Paulo), Leila Pereira (Palmeiras) e Rodolfo Landim (Flamengo), por exemplo, debaterão sobre "Sustentabilidade Financeira e Competitividade entre os Clubes". No tema "Planejamento e Gestão Estratégica de Clubes", os mandatários Alessandro Barcellos (Internacional), Marcelo Teixeira (Santos) e Mário Bittencourt (Fluminense) farão um debate com suas experiências. Os CEOs das SAFs de Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Vasco também participarão de rodas de discussões.