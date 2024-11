Grêmio segue preparação para duelo contra o Palmeiras pelo Brasileiro

MANHÃ NO CT LUIZ CARVALHO ??? Seguimos com o trabalho focado no nosso próximo compromisso pelo #Brasileirão2024. Bora ver como foi ?!

O Grêmio vive um momento instável no Campeonato Brasileiro, com apenas duas vitórias nos últimos sete jogos. Diante do Palmeiras, o Imortal busca se afastar da zona de rebaixamento. A equipe gaúcha ocupa a 11ª posição, com 39 pontos conquistados, cinco a mais que o Athletico-PR, primeiro time no Z4.

Na última rodada, o Grêmio empatou com o Fluminense (2 a 2), no Maracanã, no dia 1 de novembro.