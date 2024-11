Carille revela planos para reta final da Série B e vê Santos forte na elite: "Não precisa mudar muito"

"Eu acho que o título principal para as quatro equipes é o acesso. Subir sendo campeão é melhor ainda. A minha ideia é colocar o melhor em campo. Vamos sentar com o clube e conversar. São três jogos para fechar a temporada, mas é colocar o melhor que a gente estiver vendo ali no dia a dia" disse Carille.

Apesar de reconhecer que o Santos poderia ter se apresentado melhor ao longo do ano, o técnico acredita que o clube chega forte à elite. Ele não vê necessidade de muitas mudanças para 2025 e revelou um aprendizado que tirou do ano na Série B.

"Eu, particularmente, não parei para analisar. Fizemos jogos no Paulista contra três grandes e jogamos de igual para igual. É saber o que o clube quer, aonde quer chegar, para aí sim pensar em chegadas. Não parei para pensar nisso, estou focado aqui o dia inteiro. Vivendo a Série B, ela foi a nossa Copa do Mundo. Pensando rápido, não sei se precisa de tantas mudanças. É abrir espaço para jovens, mas não sei se precisa de muitas mudanças", analisou.

"O aprendizado, independente da divisão, é que quando o interno está fechado as coisas vão acontecer. Muitas vezes o externo está legal e o interno não. É pior, já vivi momentos assim. O interno foi muito legal, de chegar ali e saber que fora do clube está a Faixa de Gaza e, dentro, está uma paz. Não teve problema nenhum. O grande aprendizado que vou levar para minha vida é esse", acrescentou.

Carille admite que este já é um dos trabalhos mais difíceis de sua carreira. De olho em 2025, ele crê que o Peixe deve apostar nos Meninos da Vila e dar mais minutos aos jovens.

"O trabalho mais difícil, dentro do campo, não foi. Agora no geral, de administrar tudo isso, aí sim. Foi um aprendizado do caramba. Não trago como um problema, nada disso, levo como aprendizado. Tenho 51 anos, mais alguns para percorrer. Tenho convicção de algumas coisas. Foi um ano de muito aprendizado, de competição. Fui auxiliar do Marcio Araújo em 2008, no Barueri, quando nós subimos para a Primeira Divisão. Foi a única experiência que tive na Série B. Agora, anos depois, tive a experiência de ser técnico. Para muitos jogadores, foi uma primeira vez também. O Guilherme está indo para o terceiro acesso. Mas para muitos foi uma experiência única", afirmou.