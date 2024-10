Bayern de Munique goleia o Bochum e recupera liderança do Alemão

Não demorou muito para que o Bayern de Munique abrisse o placar. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Michael Olise bateu falta da entrada da área com perfeição e colocou sua equipe na frente do placar. O goleiro adversário, Patrick Drewes, ficou parado no lance e apenas observou a bola entrando.

O Bayern de Munique ampliou o placar aos 25 minutos, novamente com origem em uma cobrança de falta. Kimmich cruzou pela direita e viu Musiala antecipar a marcação e marcar de cabeça.

O terceiro do Bayern saiu já no segundo tempo, aos 12 minutos. Musiala fez grande jogada individual pelo meio e deixou Harry Kane na cara do gol. O atacante inglês bateu forte e não deu chances de defesa para o goleiro adversário.

Sané marcou o quarto do Bayern pouco depois, aos 19 minutos. O alemão aproveitou a saída errada da defesa do Bochum pela direita do ataque, levou a bola para o meio e acertou um grande chute colocado no ângulo.

O quinto gol, feito por Coman, aos 25 minutos, foi semelhante ao de Sané, mas do outro lado do campo. Após troca de passes, a bola chegou na esquerda para o francês, que arrumou para o meio e bateu colocado no ângulo, sem dar chance alguma de defesa para Patrick Drewes.