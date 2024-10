Rafael Paiva ressalta importância da vitória do Vasco sobre Cuiabá

SEMPRE JUNTOS! É O VASCO! É A BARREIRA! ???#VascoDaGama pic.twitter.com/MGF8hdrPlg

? Vasco da Gama (@VascodaGama) October 25, 2024

Outro ponto comentado por Paiva durante a coletiva foi o retorno do meio-campista Jair, que ficou oito meses fora dos gramados por conta de uma grave lesão. No início deste ano, o atleta sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

"O Jair era um caso muito sensível. Tanto tempo fora e em qual momento voltar, né? Nunca tem um momento tranquilo no Vasco. A gente está sempre lutando, brigando muito, brigando pela vitória. Então, eles sabem que sempre vão voltar numa dificuldade alta de jogo. A gente já poderia ter sido relacionado no jogo contra o Atlético-MG. A gente achou melhor não, sabia do peso do jogo e da intensidade. A gente não quis correr o risco com ele", relatou o comandante.