Palmeiras passa Botafogo em chances de título brasileiro ao fim da 30ª rodada; veja probabilidades

O terceiro colocado da competição, Fortaleza, ainda possui pequenas chances de levar o título. O Leão do Pici, que só empatou com o Atlético-MG nesta rodada, tem 6.5% de possibilidade de ganhar o Brasileiro. Ainda há três times que possuem chances ínfimas de serem campeões: Flamengo (0.74%), Internacional (0.34%) e São Paulo (0.22%).

Com a vitória sobre o Juventude, o Verdão atingiu 60 pontos e ficou a apenas um do Botafogo, líder da Série A. Aliás, vale dizer que ainda há um embate entre os dois nesta reta final do torneio, na casa alviverde.

Além disso, a equipe comandada por Abel Ferreira tem um outro trunfo. O time disputa somente o torneio de pontos corridos, enquanto o Glorioso ainda joga a Libertadores. Nesta quarta-feira, inclusive, a equipe carioca medirá forças com o Peñarol, no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal da competição.

O próximo compromisso do Palmeiras é um confronto direto no topo da tabela do Brasileirão. O Alviverde enfrenta o Fortaleza no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 31ª rodada da Série A.