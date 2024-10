Raulzinho diz estar pronto para estrear pelo Pinheiros contra o Vasco

Depois o treinador do Pinheiros completou: "É um privilégio muito grande contar com um jogador desse nível na nossa equipe. Mostra também muita credibilidade no nosso trabalho, porque ele acreditou que conosco poderá voltar a jogar em alto nível e um dia voltar para a Europa ou NBA. E os novos jogadores que gostamos também de trabalhar vendo o Raul executando as informações de que precisamos, com certeza terão mais fácil a assimilação de fazer também".

Outra novidade na equipe do Pinheiros é o ala Reynan Santos, já totalmente recuperado da lesão. O ala Yan Djalo irá viajar com a equipe para uma série de três jogos no Rio, mas não é certo que irá ser aproveitado pela comissão técnica.

Assim, se optar por Raulzinho como titular, vestindo a camisa 19, o quinteto base para começar a partida contra o Vasco será formado por Raulzinho, Jimmy Dreher, Reynan Santos, João Fidelis e Bernardo Silva.