Norris supera Verstappen e conquista a pole position do GP dos EUA

Russel, da Mercedes, bateu em sua última volta e causou o primeiro acidente do fim de semana. No entanto, fez o sexto melhor tempo (1min32s976), seguido do francês Pierre Gasly, que fechou na sétima colocação, com 1min33s018.

Já em oitavo, vem Fernando Alonso (1min33s309), da Aston Martin, seguido de Kevin Magnussen (1min33s481), da equipe Haas. Fechando o top 10, aparece o companheiro de Verstappen, Sergio Pérez.

A corrida está marcada para às 16h (de Brasília) deste domingo, no Circuito das Américas.