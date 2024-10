Brasil conquista mais duas medalhas de ouro na ginástica artística e lidera o quadro Sul-Americano

Oshiro ficou feliz com sua evolução no Sul-Americano. "Estou muito feliz por ter feito esta final. No Sul-Americano anterior, eu não havia conseguido chegar à final do cavalo, e é o meu aparelho principal. Desta vez consegui alcançar o lugar mais alto do pódio, e minha felicidade é enorme. Espero continuar melhorando para conseguir notas ainda mais altas no ano que vem", afirmou.

Neste domingo haverá mais cinco finais por aparelhos. A competição está sendo exibida pelo canal da CBG no YouTube, com direito a comentários do campeão olímpico Arthur Zanetti. Confira:

PROGRAMAÇÃO - DOMINGO - 20 DE OUTUBRO

15H30 - Finais - GAF - Trave e Solo



15H30 - Finais - GAM - Salto, Paralelas e Barra Fixa



17H30 - Premiações