Sub-20 do Santos empata com o Goiás pelo Brasileirão de Aspirantes

O Santos empatou em 1 a 1 com o Goiás neste domingo, no CT Edmo Pinheiro, em Goiânia, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O gol do Peixe foi marcado pelo atacante Rodrigo Cezar.

Como o Santos extinguiu a categoria sub-23, é o time sub-20 que vem disputando o Campeonato Brasileiro de aspirantes, dividindo seu foco com o Campeonato Paulista sub-20.

O Peixe integra o Grupo B da competição, ao lado de Goiás, Vila Nova, Cuiabá, Juventude, Criciúma, Red Bull Bragantino e Mirassol.