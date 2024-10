Há 47 anos, Corinthians batia recorde de público na casa de rival

O Corinthians foi derrotado por 2 a 1 naquela ocasião, com Vaguinho fazendo o único para o Timão e Dicá e Rui Rei marcando para a Macaca. Como o Alvinegro havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0, as equipes disputaram uma terceira partida, na qual o time do Parque São Jorge triunfou pelo placar simples, com o gol histórico de Basílio. O título encerrou com um jejum de mais de 22 anos sem conquistas por parte do Corinthians.

Considerando apenas os jogos que tiveram o Timão como mandante, a partida que ocupa o segundo lugar no ranking de público da história do clube foi a goleada de 4 a 1 sobre o Flamengo, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1994. Na ocasião, 123.435 torcedores estiveram no Morumbi.