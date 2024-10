Schmidt defende trabalho de Carille no Santos após derrota: "Todos estão no mesmo barco"

O Santos perdeu por 3 a 1 para o Goiás, na última segunda-feira, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, o time desperdiçou a chance de pular para a liderança do torneio. O experiente João Schmidt falou sobre a fase do Peixe.

O volante defendeu o trabalho do técnico Fábio Carille, que vem sendo alvo de críticas, e destacou que os resultados estão saindo.

"É um grupo. Todo mundo está no mesmo barco. Claro que todo mundo quer que a gente ganhe de goleada sempre. O Santos exige isso. Mas sabemos que não é um campeonato fácil. Não é fácil jogar uma Série B. Os resultados vieram até agora. Fomos até a final do Paulista e brigando lá em cima na tabela da Série B. Claro que queremos mais, exigimos mais, mas os resultados estão vindo", disse.