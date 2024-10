Com nova virada, Pigossi ganha no Paineiras e recupera ranking

Pelo segundo dia consecutivo, Laura Pigossi virou partidas difíceis e conquistou o Torneio Internacional Feminino de Tênis ? Ano VII ? Engie Open, competição de nível W75 do ranking mundial. Diante de arquibancada lotada no clube Paineiras do Morumby, a brasileira virou em cima da italiana Beatrice Ricci, de 21 anos, com parciais de 6/7 (3-7), 6/3 e 6/3.

"Esses torneios são muito importantes para a gente, por jogar em casa e na frente do público e, ao mesmo tempo, incentivar também a nova geração", afirmou Laura ao receber seu troféu do presidente do Paineiras, Carim Saad. "A semana foi muito especial por atuar em casa, eu sempre me transformo nessas horas". A campeã ficou com o prêmio de US$ 9.142 (cerca de R$ 49.926).

Sobre a partida, a número 2 do Brasil relatou: "Estava prestando muita atenção no que ela estava fazendo e tive dúvidas no tiebreak. A partir do segundo set, percebi que ela estava mais cansada e optei por fazê-la correr. Senti também a parte física, mas a motivação do público ajudou muito".