Com gol no fim, Mirassol vence Vila Nova pela Série B do Brasileiro

Neste sábado, Mirassol venceu o Vila Nova por 1 a 0, no Estádio Campos Maia, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Alex Silva foi expulso aos 30 minutos do segundo tempo e deixou o time visitante com um a menos até o fim do jogo. Os mandantes aproveitaram a vantagem numérica e Negueba marcou nos acréscimos.

Com o resultado, o Mirassol chegou a 50 pontos, na terceira posição. Enquanto o Vila Nova oucpa a sexta colocação, com 46 pontos conquistados.

O Mirassol volta a campo no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada da Segunda Divisão. Já o Vila Nova enfrenta o Goiás, no dia 13 de outubro, no mesmo horário, no Estádio da Serrinha.