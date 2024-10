CRB bate Paysandu de virada e deixa a zona de rebaixamento da Série B

O CRB venceu de virada o Paysandu por 3 a 2, na noite desta sexta-feira, pela 30ª rodada da Série B, no Estádio Rei Pelé. A vitória no confronto direto tirou o time alagoano da zona de rebaixamento.

Com 33 pontos, a equipe pulou para a 14ª colocação, com um a mais do que o Botafogo-SP, que tem dois jogos a menos e é o primeiro time no Z4. Já o Papão permaneceu com 33, na 15ª posição.

Agora, o CRB volta a campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Guarani, às 21h (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro. Já o Paysandu enfrenta a Chapecoense, na próxima quarta-feira, no mesmo horário, no Estádio Rei Pelé.