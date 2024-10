Zubeldía observa jovens de Cotia, e São Paulo treina de olho no Cuiabá

O São Paulo enfrenta o Cuiabá no próximo sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Tricolor briga pelas primeiras colocações da competição, seu adversário figura em penúltimo lugar, à frente apenas do Atlético-GO.

Resta saber se Luis Zubeldía vai preferir poupar alguns de seus principais jogadores após a dura sequência de jogos recente, incluindo quartas de final da Libertadores e clássico contra o Corinthians em Brasília.

Após a partida deste sábado, o elenco só volta a entrar em campo no dia 16 de outubro, contra o Vasco, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, já que o Morumbis receberá entre os dias 4 e 13 de outubro os shows do cantor Bruno Mars e logo em seguida o São Paulo aproveitará para trocar o gramado do estádio.