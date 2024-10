Marco La Porta vence Paulo Wanderley e é eleito presidente do COB  

La Porta foi vice-presidente de Paulo Wanderley nas eleições do COB de 2020, mas acabou deixando o cargo após desentendimentos com o atual mandatário e decidiu competir com ele pelo pleito neste ano.

Yane Marques, por sua vez, se licenciou da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil para participar das eleições. Não por coincidência, a maior parte dos votos recebidos por sua chapa vieram da CACOB. Ela, inclusive, será a primeira mulher a exercer o cargo de vice-presidente do COB.

Quem votou?

A Assembleia Geral do COB é composta pelos 34 presidentes das confederações olímpicas de verão e inverno filiadas, os dois membros brasileiros do Comitê Olímpico Internacional, Andrew Parsons e Bernard Rajzman, além dos 19 representantes da Comissão de Atletas (CACOB).

Conselho de Administração eleito

Além do presidente e vice-presidente do COB, também foi definido nesta quinta-feira o Conselho de Administração do próximo ciclo olímpico. Ele será formado por: