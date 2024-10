Técnico do Palmeiras sub-20 cita trabalho com Abel e comissão e diz como prepara base para o profissional

"A interface diária é com o Vitor Castanheira, auxiliar responsável pela categoria de base, mas o Abel, por vezes vai e comunica com a gente algumas situações que são mais específicas ou mesmo só para dividir uma opinião de positividade no geral, parabenizar quando a gente consegue conquistas ou movimentos que que são interessantes", seguiu.

Abel Ferreira tem aproveitado bastante a base palmeirense. O elenco campeão brasileiro pelo sub-20 conta com jogadores que inclusive já estrearam no time profissional, como o caso do atacante Luighi, que também já balançou a rede na equipe de cima. Outros como Benedetti, Deivid, Patrick e Figueiredo já foram relacionados em jogos do principal.

"O que eu procuro fazer é representar os valores que o jogo do profissional tem dentro da nossa equipe sub-20. Eu acho que não faria sentido nenhum a gente jogar ser campeão de uma maneira distinta que joga a nossa equipe principal. Então procuro observar muitos jogos ter muita clareza do que o Abel e a comissão pensa para que a equipe sub-20 possa replicar da melhor maneira possível as características", declarou.

"A gente não pode ganhar sem formar (jogadores). A cobrança é muito forte em cima disso. O João Paulo cobra o tempo todo que a gente tenha jogadores que tenha um perfil para ascender o profissional mesmo que às vezes entregue resultados esportivos, mas se não vai ascender, a gente não pode dar continuidade no processo deles. Vencer representa a marca representa o trabalho, representa a valorização dos atletas dos profissionais. A vitória dá visibilidade, dá esse espaço para que a gente possa se comunicar. Então, acho que vale mais para isso. A base tem que colocar jogador para o Abel ter condições de seguir o trabalho, esse é o grande motivo da nossa existência, né? Quando dá para ganhar, a gente fica feliz, mas quando não dá que seja sempre formando jogadores", finalizou.

O técnico Lucas Andrade agora retoma as atenções com sua equipe para disputa da Copa do Brasil. As Cria da Academia voltam a campo na quinta-feira em estreia da Copa do Brasil sub-20, contra o União ABC-MS. A bola rola às 15 horas (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.