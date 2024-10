Torcida do Corinthians esgota ingressos para jogo decisivo contra o Flamengo no Maracanã

A torcida do Corinthians esgotou todos os ingressos para o jogo contra o Flamengo, que ocorre nesta quarta-feira, no Maracanã. O duelo é válido pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

Em nota oficial, o Timão informou que não há mais bilhetes disponíveis para a partida decisiva. O clube, ainda, disse que os torcedores que adquiriram as entradas devem retirá-las no posto de atendimento do Fiel Torcedor, no Parque São Jorge, sede do Corinthians, até às 18h (de Brasília) desta terça-feira.

Caso o titular do ingresso não possa comparecer ao Parque São Jorge, pode retirar sua entrada mediante procuração outorgada a terceiro, com firma reconhecida, cuja a via original deverá ser entregue no posto de atendimento do Fiel Torcedor, e uma cópia enviada ao e-mail trocavisitante@fieltorcedor.com.br.