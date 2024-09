Palmeiras x Cruzeiro: veja informações e onde assistir ao jogo de volta da final do Brasileirão sub-20

A equipe sub-20 do Palmeiras enfrenta o Cruzeiro nesta segunda-feira, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo válido pela volta da grande decisão do Campeonato Brasileiro da categoria. O duelo terá transmissão do SporTV.

Na partida de ida, no Estádio Independência, as equipes ficaram no empate em 2 a 2. Enquanto Tevis e Henrique Silva marcaram para os mineiros, José (contra) e Gilberto fizeram para os paulistas. Durante o duelo, o goleiro Deivid, do Verdão, ainda defendeu dois pênaltis de Gui Meira.

Desta forma, o Palmeiras precisa de uma vitória por qualquer resultado para garantir o título. Enquanto o empate leva a partida para os pênaltis, o triunfo do Cruzeiro leva os mineiros à conquista do torneio.