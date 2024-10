Dudu faz atividades no CT em dia de folga do Palmeiras com companhia de lesionados

Após vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG no último sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco do Palmeiras recebeu folga dupla. No entanto, alguns atletas marcaram presença na Academia de Futebol nesta segunda-feira, dentre eles o atacante Dudu que, através de suas redes sociais, publicou imagem ao lado de Estêvão, Piquerez, Mayke e Michel Augusto.

No último triunfo, Dudu foi quem sofreu o pênalti que gerou o segundo tento do Verdão após entrar em campo aos 36 minutos da etapa complementar. Este foi seu 12° jogo do camisa sete alviverde na atual temporada. Até junho, o ídolo palmeirense se recuperava de grave lesão sofrida no joelho direito em agosto de 2023.

Dias após ser liberado para retornar aos gramados, acabou se envolvendo em polêmica por conta do imbróglio de uma negociação com o Cruzeiro, mas permaneceu no Palmeiras. Desde então, tenta recuperar seu espaço.