Luciano diz que pediu para bater pênalti perdido por Lucas e mira vitória do São Paulo no Majestoso

Lucas passou pela zona mista após a partida e também falou sobre o pênalti desperdiçado. Ele avaliou seu erro como "coisas do futebol".

"Coisas de jogo. Coisas normais de jogo. Já estava definido quem era o batedor. Infelizmente errei, peguei muito embaixo na bola. Estamos sujeitos a isso", disse.

Um dos líderes do elenco tricolor, Luciano já mira uma vitória no próximo compromisso da equipe: o clássico contra o Corinthians. Ele pediu para que o time vá "jogo a jogo" no Campeonato Brasileiro, única competição que restou aos comandados de Luis Zubeldía.

"Vamos jogo a jogo no Brasileiro. Tratando cada um como uma decisão para pontuar o máximo possível. Internamente, sabemos o que a gente almeja. Vamos ponto a ponto", projetou.

"Vamos lamentar hoje. Queríamos estar nas três [competições]. Creio que ninguém vai conseguir dormir, é difícil. Vamos lamentar. Mas temos que ter a cabeça no lugar, a partir de amanhã temos que pensar no Corinthians, um clássico. E temos que entrar para ganhar. Nos fechamos ali no vestiário para a gente sair dessa situação e conquistar o que a gente almeja", concluiu.

O Tricolor deu adeus à Libertadores de forma melancólica. Dominado na etapa inicial, o time levou um gol de Thiago Almada aos 14 minutos e ainda viu Lucas desperdiçar uma penalidade, aos 49. Calleri chegou a deixar tudo igual nos instantes finais do segundo tempo, mas o time não repetiu o sucesso na disputa de pênaltis. Calleri e Rodrigo Nestor erraram as cobranças do time.